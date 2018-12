Lite ciclista e autista bus Ataf Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 17 DIC - Lite, in via Cavour a Firenze, tra l'autista di un bus Ataf e un ciclista, che nel corso della discussione si è parato con la bici davanti al mezzo, impedendone la ripartenza dalla fermata. Sul posto, nel pomeriggio di ieri, sono intervenuti gli agenti della squadra volante della polizia. Secondo quanto ricostruito, il ciclista, 37enne romeno, ha raccontato di essere caduto a terra dopo essere stato investito dagli schizzi d'acqua provocati dal passaggio del bus su una pozzanghera. Per questo avrebbe inseguito il mezzo, parandoglisi davanti dopo averlo raggiunto.

Da qui sarebbe nata la lite con l'autista, che ha avvisato il 113. La polizia, arrivata sul posto, ha riportato la situazione alla calma.