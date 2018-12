Furto da 30.000 euro in casa Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 17 DIC - Un orologio Rolex del valore di oltre 16 mila euro, alcune migliaia di euro in contanti e gioielli in oro e pietre preziose. Questo il bottino, valore complessivo circa 30 mila euro, di un furto messo a segno ieri in un appartamento nella zona delle Piagge a Firenze. Il colpo è stato scoperto dal proprietario, un 70enne di origini cinesi, che è rientrato a casa e ha trovato la porta forzata. Sul posto è intervenuta la polizia, anche con personale della scientifica.