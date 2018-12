(ANSA) - FIRENZE, 16 DIC - La Fiorentina regola l'Empoli 3-1 allo stadio Franchi in una gara che si era messa subito in salita con il vantaggio degli ospiti al 24' pt con Krunic. Ma la squadra di Pioli riesce a cambiare l'atteggiamento in campo e a prendere in mano la partita. In questo modo il pareggio arriva già nel primo tempo con un inserimento di Mirallas al 40' e poi i padroni di casa allungano il passo nella ripresa dove sono arrivate le reti di Simeone (14' st) e Dabo (33' st) il quale è partito palla al piede da centrocampo in corsa solitaria andando a trafiggere la porta avversaria con un tiro da lontano.