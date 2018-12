Rifiuti: Altopascio comune più virtuoso Toscana e 9/o Italia

Con l'abbattimento dell'ex inceneritore e la realizzazione della nuova isola ecologica, Altopascio (Lucca) è il nono comune italiano più virtuoso e il primo in Toscana. A decretarlo, spiega una nota, è stata la giuria del Premio comuni virtuosi promosso dall'omonima associazione nazionale, con il patrocinio del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di Anci, Ispra, Borghi autentici d'Italia, Agenda 21 Italia.

In tutto sono arrivati oltre 250 progetti nelle cinque categorie previste (gestione del territorio, impronta ecologica, rifiuti, mobilità sostenibile e nuovi stili di vita) e i comuni approdati in finale sono stati 50.

L'amministrazione comunale ha partecipato al bando candidando Altopascio per il progetto di demolizione dell'ex inceneritore e per il recupero di quell'area, che ospiterà il prossimo anno la prima e unica isola ecologica del comune, in parte realizzata con i materiali recuperati durante l'abbattimento del vecchio immobile.

"Abbiamo proposto un progetto che, pur nella sua semplicità, rappresenta per tutti un'occasione di riflessione e di stimolo su temi oggi sempre più attuali e importanti - spiegano il sindaco Sara D'Ambrosio e l'assessore all'ambiente Daniel Toci -, come la tutela del paesaggio, la diminuzione dei rifiuti, il recupero dei materiali, il dialogo con il cittadino, la promozione di modelli virtuosi di economia circolare. In due anni e mezzo di amministrazione stiamo compiendo un cambio di passo evidente e tangibile".