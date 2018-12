Pioli "con Empoli gara importante"

(ANSA) - FIRENZE, 15 DIC - "Quella di domani con l'Empoli è una gara sicuramente molto importante perché sta pesando il fatto che non vinciamo da tanto tempo, ma non è decisiva per i nostri obiettivi finali". Così Stefano Pioli in vista del derby contro la formazione allenata da Iachini, con il quale il tecnico viola è stato compagno di squadra per diversi anni.

"Beppe non me ne voglia ma non parlo dell'Empoli dico solo -ha sottolineato Pioli- che domani per noi conta solo giocare bene e vincere. La classifica è molto corta c'è tempo per recuperare".

Stamani il tecnico e la squadra hanno avuto un incontro con i tifosi dopo la contestazione di domenica scorsa: "Ci hanno ribadito il loro sostegno e che hanno un rapporto particolare con questi giocatori. Hanno parlato benissimo, non mi sorprende, ci hanno anche consigliato - ha chiosato sorridendo il tecnico viola - di non ascoltare troppo i media". Tre assenti, per squalifica (Veretout, Milenkovic e Edimilson), il ballottaggio per il centrocampo uno tra Dabo e Norgaard.