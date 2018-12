Allevamento abusivo,sequestrati 226 cani

(ANSA) - BARBERINO DEL MUGELLO (FIRENZE), 14 DIC - Un allevamento completamente abusivo, con 226 cani detenuti illegalmente, un fucile con la matricola abrasa con 22 cartucce calibro 12, di cui quattro a palla, sono stati sequestrati dai carabinieri forestali con la collaborazione della polizia municipale Unione Mugello, della guardia di finanza di Borgo San Lorenzo e dell'Unità funzionale complessa d'igiene urbana veterinaria della Asl. Tre le persone denunciate. Il sequestro è scaturito da un controllo amministrativo a un allevamento condotto da un cittadino italiano, per verificare eventuali irregolarità sotto l'aspetto sanitario, edilizio e fiscale.

Dagli accertamenti è emerso che in un'area di campagna del Comune di Barberino di Mugello (Firenze) un cittadino italiano allevava cani di razza beagle e bulldog francese oltre a detenere cani di razza corso e pastore del Caucaso.

Nell'allevamento erano presenti in 113 di razza bulldog francese e il restante di razza beagle, tra adulti e cuccioli, molti ancora non microcippati.