Travolta da auto, 78enne muore a Pelago

(ANSA) - PELAGO (FIRENZE), 13 DIC - Una donna di 78 anni è morta ieri sera dopo essere stata investita intorno alle 21 da un'auto mentre camminava sul bordo della strada lungo la via Casentinese a Diacceto, nel comune di Pelago (Firenze). Il conducente della vettura, 41 anni, si è fermato subito a prestare soccorso. Per lui sono scattati una denuncia per omicidio stradale e il ritiro della patente. Il mezzo è stato sequestrato.

In base alla ricostruzione dei carabinieri la vittima è stata colpita dalla parte anteriore sinistra dell'auto, finendo poi sul cofano. È deceduta pochi minuti dopo per le gravi ferite riportate. Il pm Francesco Sottostanti ha disposto l'autopsia.

L'automobilista è stato sottoposto ai test per verificare la presenza di alcol e droga: i risultati saranno disponibili tra alcuni giorni.