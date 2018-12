Maltempo: Toscana, codice giallo neve

(ANSA) - FIRENZE, 13 DIC - Un codice giallo per neve e vento valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 18 di domani, venerdì 14 dicembre, per la neve, mentre per il vento è esteso all'intera giornata, è stato emesso dalla Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana.

Masse d'aria fredda di origine continentale continuano ad affluire sulla Toscana favorendo deboli nevicate fino a bassa quota in Appennino. Da Nord-Est atteso l'arrivo di venti di Grecale da moderati a forti, fa sapere la Sala operativa.

Le zone interessate dal rischio neve sono il Mugello, il Casentino, la Val di Sieve, la Valtiberina ed in generale le zone a quote collinari di Pistoia, Prato, Firenze e Arezzo. Il rischio vento riguarderà la zona centrale della Toscana con interessamento della province di Firenze, Prato, Pistoia, Lucca, Pisa, Livorno e Siena.