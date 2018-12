Espn, Roma e Flamengo trattano Gerson

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 13 DIC - Perso Paquetà, andato al Milan, il Flamengo ha individuato nell'ex Fluminense Gerson il sostituto ideale del giocatore ora da Gattuso. Così emissari del club carioca si trovano in Italia dove hanno cominciato a parlare del giocatore con la dirigenza della Roma, proprietaria dei diritti sul brasiliano attualmente alla Fiorentina. La Viola non può opporsi ad un eventuale trasferimento, perché Gerson è a Firenze in prestito a titolo gratuito con clausola che concede alla Roma la possibilità di riprenderlo fin da gennaio in caso di affare conveniente. Il Flamengo ha già fatto presente alla Roma di non poter pagare i 16 milioni di euro che a suo tempo i giallorossi diedero al Fluminense, e a quel punto da Trigoria hanno chiesto come contropartita tecnica il 'gioiello' del vivaio del 'Fla' Lincoln, attaccante che compirà 18 anni fra tre giorni. La società carioca non vorrebbe però cederlo in quanto convinta che, fra Sudamericano e Mondiale under 20 il ragazzo possa ulteriormente valorizzarsi.