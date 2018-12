Sindaco Pisa, Normale non si farà a Sud

(ANSA) - PISA, 12 DIC - "La Scuola Normale è salva. Rimane la Scuola Superiore Normale, al Sud non verrà istituita nessuna sede secondaria, l'università rimane unica e nella nostra città". Lo annuncia con una nota il sindaco di Pisa Michele Conti. "Una battaglia vera per Pisa - aggiunge il primo cittadino eletto con la Lega, in un videomessaggio da Roma postato su facebook - e la dimostrazione che quando le amministrazioni locali insieme ai deputati eletti lavorano per il territorio i risultati arrivano. Io credo che si debba tornare indietro di 40 anni per trovare risultati eccellenti come quello di oggi. Noi l'abbiamo fatto per il territorio e la nostra città che amiamo tantissimo". L'annuncio è arrivato, precisa il comune nella nota, dopo un incontro che Conti e il deputato leghista Edoardo Ziello hanno avuto stamani a Roma al ministero dell'Istruzione.