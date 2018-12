Si ustiona accendendo fuoco camino,grave

(ANSA) - CAMAIORE (LUCCA), 12 DIC - Una donna di 27 anni si è ustionata nella tarda mattinata di oggi, mentre accendeva il fuoco al caminetto. La 27enne si è procurata ustioni su circa il 40% del corpo, in particolare agli arti inferiori e un po' all'addome.

L'episodio è avvenuto in via Sandro Pertini, in località Tocigliano, frazione del comune di Camaiore (Lucca). Sono intervenute sul posto l'automedica e un' ambulanza della Misericordia di Camaiore che ha trasportato la donna allo stadio comunale di Camaiore, dove ad attenderla c'era l'elisoccorso Pegaso acon il quale è stata trasferita in codice rosso all'ospedale di Cisanello di Pisa.