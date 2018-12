Nautica: FB277, ultimo nato in Benetti

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - Prende ufficialmente il via la "Benetti Giga Season", una stagione che vedrà il cantiere Benetti varare a Livorno 3 giga yacht, ognuno lungo più di 100 metri. Il primo a essere varato, il 18 dicembre in un evento a porte chiuse, sarà FB-277, uscito oggi per la prima volta dal proprio capannone. Realizzato con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, FB-277 misura 107 metri di lunghezza per 15,2 di larghezza massima e 3.300 tonnellate di stazza lorda. FB-277 è stato concepito interamente da Benetti e costruito con la collaborazione di Imperial Yachts che ne ha seguito il project management e la supervisione del progetto per conto dell'armatore. Benetti è il più antico cantiere italiano specializzato in yacht di lusso. Ogni yacht è unico, costruito intorno al proprio Armatore. Benetti impiega personale altamente specializzato dislocato nell'unità produttiva di Livorno e nel quartier generale di Viareggio. Ha uffici a Fort Lauderdale, Dubai, Hong Kong e Londra.