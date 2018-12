Litiga con madre e danneggia auto sosta

(ANSA) - PISTOIA, 12 DIC - Un 22enne di Quarrata (Pistoia), già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri del Norm di Pistoia, dopo che al termine di un litigio con la propria madre è uscito di casa e ha cominciato a sfogare la propria rabbia nella cabina dell'ascensore condominiale che ha danneggiato a calci e pugni.

Successivamente, preso il proprio ciclomotore. ha proseguito il raid di danneggiamenti in via Montalbano colpendo sempre a calci e pugni due auto in sosta e la vetrina di una pasticceria.

Quando i militari lo hanno raggiunto li ha aggrediti scagliandosi contro di loro. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo e dopo la formalizzazione dell'arresto il giovane è stato accompagnato al carcere di Pistoia in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.