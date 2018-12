Fiamme in casa a Prato,disposta autopsia

(ANSA) - PRATO, 12 DIC - Il sostituto procuratore Laura Canovai, magistrato di turno, ha disposto l'autopsia sui cadaveri delle due persone - padre e figlia di 84 e 57 anni - morte ieri sera poco dopo le 21 in seguito all'incendio del loro appartamento al primo piano di un condominio di via del Castagno, alla prima periferia sud di Prato. Gli investigatori riferiscono che il cadavere dell'uomo, che era disabile, è stato trovato sul letto, mentre quello della figlia è stato rinvenuto poco distante, a terra. L'ipotesi è al momento che la donna sia rimasta vittima dell'intossicazione dei fumi mentre cercava di salvare il padre. Gli uomini dei vigili del fuoco e dei carabinieri continuano a lavorare per cercare di individuare le cause scatenanti dell'incendio.