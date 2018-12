Dopo lite aggredisce vicino con motosega

(ANSA) - AREZZO, 12 DIC - È' stato denunciato dai carabinieri per aver aggredito con una motosega il vicino di casa al culmine di una violenta lite. Un autista dell'Aretino, incensurato e padre di famiglia, è finito nei guai in seguito all'ennesimo litigio con il vicino di casa, un operaio, di origine albanese, anche lui incensurato. Stando a quanto raccontato dal vicino di casa ai militari, l'uomo avrebbe preso la motosega che aveva nella cassa degli attrezzi e l'avrebbe usata contro di lui. La vittima, ferita lievemente ad una mano, subito dopo essersi sottoposta alle cure del caso, si è recata presso la locale stazione dei carabinieri per denunciare l'accaduto.