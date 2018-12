Pioli, col Sassuolo si è visto carattere

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Diversamente dalle prestazioni precedenti l'ultima partita ci ha visti recuperare mostrando carattere pur non giocando bene". Stefano Pioli torna sul pari della sua Fiorentina col Sassuolo e mostra ottimismo sul prosieguo del campionato. "La tifoseria è normale che si aspetti molto da noi - ha aggiunto il tecnico viola a Roma per il Premio Fortunato -, neanche noi siamo contenti dei risultati e dobbiamo cercare di ribaltare questa situazione. Da domenica gli attaccanti sono tornati a fare gol dopo sette partite senza segnare e questo ci deve far ben sperare. Siamo la squadra più giovane d'Europa ma l'obiettivo resta quello di migliorare la scorsa stagione".