Mondiali 25m, Detti bronzo nei 400 stile

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Italia subito sul podio ai mondiali di nuoto in vasca corta al via a Hangzhou, in Cina. Gabriele Detti conquista il bronzo nei 400 stile libero nella finale che apre la 14/a edizione del torneo iridato. Il 25enne livornese ha chiuso al terzo posto in 3'37"54 alle spalle del lituano Danas Rapsys, oro col record dei campionati in 3'34"01, e al norvegese Henrik Christiansen, argento in 3'36"64.