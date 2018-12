Diagnosi Ldm,concerto per raccolta fondi

(ANSA) - FIRENZE, 11 DIC - L'Auditorium del Duomo di Firenze ospita il 17 dicembre alle 21 il concerto 'A Natale dona speranza', organizzato dall'associazione La Tela di Penelope e che lancia 'Gocce di speranza', campagna di crowdfunding per finanziare il progetto pilota per la diagnosi precoce della leucodistrofia metacromatica (Ldm) all'ospedale pediatrico Meyer. La raccolta fondi è promossa da Voa Voa amici di Sofia, onlus creata dai genitori di Sofia De Barros, malata di Ldm e morta lo scorso anno. L'obiettivo della campagna è raccogliere 450mila euro per finanziare il progetto del laboratorio di screening neonatale del Meyer che, nei prossimi tre anni punta a garantire a circa 80mila neonati toscani una diagnosi precoce della Ldm.

Il concerto sarà tenuto dai musicisti dell'Accademia Ema col maestro Roberto Cacciapaglia e dagli archi della Scuola di musica di Fiesole. La partecipazione alla serata - organizzata grazie anche al contributo di Ducati energia - è gratuita ma soggetta al limite dei posti disponibili.