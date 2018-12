Da Cosimo I a femminismo, mostre Uffizi

(ANSA) - FIRENZE, 10 DIC - Un trittico di mostre per omaggiare il granduca che fece costruire gli Uffizi, Cosimo I, a 500 anni dalla nascita, ma anche esposizioni dedicate alle donne e al femminismo, alla moda e ai tessuti, alla scultura, da quella in bronzo tardo barocca a quella contemporanea di Tony Cragg. Sono 15 le mostre in programma per il 2019 alle Gallerie degli Uffizi di Firenze presentate dal direttore Eike Schmidt che osserva: "Cinque mostre sono dedicate all'arte moderna e contemporanea, una formula che quest'anno ha trovato molto l'interesse dei visitatori e dei fiorentini - ha spiegato il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt -. Tradizione e innovazione devono andare a braccetto, bisogna aprirsi al nuovo, e il programma che gli Uffizi propongono per l'anno prossimo, si dirige a tutti: dal bambino allo scienziato, fino allo storico dell'arte dal palato più sofisticato".