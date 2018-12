A Ludovico Martelli i saponi Valobra

(ANSA) - FIRENZE, 10 DIC - Lo storico marchio genovese di saponi Valobra entra nel portfolio di brand della fiorentina Ludovico Martelli srl, antica impresa di prodotti per la rasatura, guidata dalla stessa famiglia dal 1908. Famosa per i suoi saponi finissimi da toeletta realizzati con l'artigianale metodo in caldaia a cielo aperto, Valobra, fondata nel 1903 da Virgilio Valobra, è rimasta di proprietà dell'omonima famiglia per più di un secolo: ora si affiancherà a marchi come Proraso, Kaloderma e Marvis. "Siamo onorati di raccogliere il testimone di quello che consideriamo un'eccellenza italiana, - spiega Stefania Martelli, responsabile marketing dell'azienda di famiglia -. Con oltre un secolo di storia, i saponi Valobra sono stati parte della vita quotidiana degli italiani" ed è "nostro desiderio che questo patrimonio non vada disperso ma che anzi possa essere preservato e valorizzato come merita".