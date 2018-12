Serie A: Sassuolo-Fiorentina 3-3

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 9 DIC - Sassuolo e Fiorentina hanno pareggiato 3-3 (0-0) nell'anticipo dell'ora di pranzo della 15/a giornata di Serie A. Dopo i 2-2 di Cagliari-Roma e Lazio-Sampdoria di ieri, a Reggio Emilia si è vista un'altra partita dal finale choc. In vantaggio 2-0 per le reti di Duncan e Babacar al 18' e al 23', il Sassuolo ha subito al 25' il gol di Simeone ma al 35' si è riportato avanti di due lunghezze grazie a Sensi. L'espulsione del da poco entrato Djuricic a 3' dal 90' ha dato coraggio ai viola, in gol al 44' con Benassi e al 98' con Mirallas, a completare un'insperata rimonta. Il Sassuolo sale a quota 21 in classifica, insieme con Roma e Torino - che gioca stasera in casa del Milan -, mentre la Fiorentina va a 19.