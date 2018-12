Palio Siena, manifestazione animalisti

(ANSA) - SIENA, 9 DIC - Circa 150 animalisti stanno manifestando a Siena nell'area ex tiro a segno, a pochi chilometri dalle mura della città, per protestare contro il Palio. Giunti da ogni parte d'Italia a bordo di due autobus e di mezzi privati i manifestanti indossano cartelli con su scritti i nomi dei cavalli morti negli ultimi decenni durante o dopo il Palio. "Le vostre contrade sporche di sangue, la vostra città sporca di sangue" è lo slogan con cui hanno aperto la manifestazione apponendo uno striscione con la scritta: "Palio con cavalli è crudeltà, Palio senza cavalli è civiltà". A monitorare sulla manifestazione un nutrito cordone di forze dell'ordine, al momento non si registrano disordini.