Iachini, Empoli può fare ancora meglio

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 9 DIC - Beppe Iachini sta volando col suo Empoli, con dieci punti in quattro gare gli utlimi oggi con la vittoria per 2 a 1 sul Bologna, ma nega di avere una ricetta particolare: "Segreti non ce ne sono, se non il lavoro sul campo portando la mia esperienza. Bravi ai ragazzi.

Abbiamo ribaltato una classifica pericolosa ma non mi accontento perché voglio un certo tipo di gioco. Dopo il gol abbiamo fatto tanti errori, in mezzo abbiamo tanta qualità, ma a volte serve più velocità". "Oggi i tre punti erano da portare a casa - dice ancora Iachini -, ci abbiamo creduto, è ormai nel nostro dna, e la vittoria è stata meritata. Quando sono arrivato c'era la speranza di trovare subito delle risposte, i ragazzi le hanno date ma abbiamo margini di crescita. Contenti dei 10 punti ma non abbiamo fatto ancora nulla".