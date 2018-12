Falso dentista nel Senese, denunciato

(ANSA) - FIRENZE, 07 DIC - Un odontotecnico di 46anni è stato denunciato dai carabinieri del Nas, alla procura del tribunale di Siena, con l'accusa di esercizio abusivo della professione dentistica. Pur non senza l'abilitazione, spiegano i militari, l'uomo di origine campana svolgeva la funzione di direttore generale di un centro di estetica dentale, a pochi chilometri da Siena. Le indagini erano iniziate dopo la querela presentata da una senese che aveva avuto dei problemi con la struttura. Denunciato dai Nas di Firenze, in concorso, anche il direttore sanitario del centro, un medico 65enne: avrebbe consentito la condotta illegale e anche la somministrazione di farmaci guasti o imperfetti in modo pericoloso per la salute pubblica.

Nel corso delle perquisizioni nel centro dentistico i Nas hanno trovato 139 fiale di farmaci anestetici scaduti tra gennaio 2016 e gennaio 2018.