Altre due date per il Lucca Summer

(ANSA) - FIRENZE, 07 DIC - Annunciate altre due date, con tre gruppi in esclusiva nazionale, per la 22/a edizione del Lucca summer festival, la rassegna musicale in programma nel mese di luglio 2019. Venerdì 12 luglio saliranno sul palco i New Order, gruppo musicale inglese degli anni '80 nato in seguito allo scioglimento dei Joy Division, e gli Elbow con il cantante e leader Guy Garvey che nel 2018 ha vinto due premi per il suo contributo alla musica inglese.

Sabato 20 luglio poi sarà la volta dei The Good, The Bad & The Queen, band di alternative rock formato da Damon Albarn, frontman dei Gorillaz e dei Blur, l'ex chitarrista dei Verve, Simon Tong, il bassista Paul Simonon dei leggendari Clash e il batterista nigeriano Tony Allen che ha suonato per anni con Fela Kuti, icona dell'afrobeat.