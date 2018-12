Messiah di Handel apre stagione Goldoni

(ANSA) - LIVORNO, 6 DIC - Si aprirà il 9 dicembre con il 'Messiah' di Georg Friedrich Handel la stagione concertistica del Teatro Goldoni di Livorno. Capolavoro assoluto della musica barocca, lo spettacolo al Goldoni propone un'ampia selezione dell'opera, la cui partitura completa conta 51 momenti, e aprirà anche la 15ma rassegna di polifonia 'Città di Livorno'.

Protagonisti saranno Ars Cantica Choir, Milano con Form, Orchestra Filarmonica Marchigiana, compagini artistiche molto attive ed apprezzate in campo concertistico presso importanti istituzioni teatrali e musicali in Italia ed all'estero. Sul podio il maestro Marco Berrini, fondatore e direttore stabile di Ars Cantica, oggi uno dei più attivi direttori di coro in Italia. Berrini svolge intensa attività concertistica internazionale (ha diretto anche in Medio Oriente e in Sud America), vanta incisioni per prestigiose etichette discografiche ed è docente in direzione di coro al Conservatorio di Castelfranco Veneto