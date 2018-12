Benetti consegna M/Y "Elaldrea+"

(ANSA) - MILANO, 6 DIC - Consegnato a Viareggio al suo armatore M/Y "Elaldrea+", mega yacht Benetti di 49 metri disegnato dall' architetto argentino Horacio Bozzo (gli interni sono Benetti). Scafo in acciaio, sovrastruttura in alluminio bianco perla, che, arricchita da contrasti in argento, regala un singolare effetto cangiante. A seconda dell'incidenza della luce, i dettagli delle forme vengono esaltati o, al contrario, nascosti completamente. Lo yacht è dotato di 6 cabine per 12 persone più 5 cabine per 8/10 membri dell'equipaggio. Gli ampi spazi a disposizione hanno permesso di realizzare anche un locale dedicato alla lavanderia. La sala macchine ospita tre generatori in linea dotati di filtro antiparticolato HUG, una importante novità rispetto allo standard, che permette di ridurre l'inquinamento. Due cantine per i vini. Gli appartamenti dell'armatore sono arredati con marmi e legni di pregio e dotati di due bagni che condividono un'ampia doccia nel mezzo e un balcone. A prua, una piscina. (ANSA)