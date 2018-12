Hallelujah Toscana, foto di Marco Paoli

(ANSA) - FIRENZE, 5 DIC - Trenta immagini in bianco e nero per raccontare una Toscana misconosciuta, antica e contemporanea, suggestiva e romantica ma anche dolorosa e misteriosa, fatta di contraddizioni e bellezze fuori dall'iconografia classica conosciuta in tutto il mondo. E' Hallelujah Toscana, mostra che dà corpo all'omonimo libro del fotografo Marco Paoli edito da Contrasto, con poesie di Alba Donati e una introduzione dello scrittore premio Pulitzer Michael Cunningham, ospitata fino al 6 gennaio alla Gamc, Galleria d'arte moderna e contemporanea 'Lorenzo Viani' a Viareggio (Lucca).