Bimba 4 anni investita su strisce, grave

(ANSA) - PRATO, 5 DIC - Una bambina di quattro anni è stata investita da un'auto mentre attraversava le strisce pedonali con la madre. La bimba è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Stefano di Prato, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto questa mattina alle 8.30 in via Agnoletti, alla prima periferia nord della città. La polizia municipale che ha effettuato i rilievi ha constatato che l'investimento è avvenuto ad opera di un'auto guidata da una ragazza di 26 anni che si è immediatamente fermata per prestare i primi soccorsi.