Tir in fiamme, A1 chiusa,code fino 9 km

(ANSA) - FIRENZE, 04 DIC - Code fino a 9 chilometri in A1 tra Incisa e Impruneta in provincia di Firenze, in direzione Sud, per l'incendio di un mezzo pesante fermo in corsia di emergenza, avvenuto intorno alle 19,30. L'autostrada è stata completamente chiusa per circa 15 minuti, per consentire il primo intervento dei vigili del fuoco. Successivamente il traffico ha continuato a scorrere su una corsia. Al momento, il tratto è stato completamente riaperto, si registra traffico intenso tra Incisa e Firenze Sud. Il rogo del mezzo pesante, che trasportava materiale plastico, si sarebbe sviluppato dalla motrice, per cause in corso di accertamento.