Scritte-choc: Digos acquisisce i filmati

(ANSA) - FIRENZE, 2 DIC - La Digos di Firenze sta acquisendo i filmati delle telecamere installate in strada per risalire all'autore o agli autori della scritta-choc contro Scirea e le vittime dell'Heysel apparsa ieri prima della gara Fiorentina-Juventus, a qualche centinaio di metri dallo stadio Franchi, fuori dalla zona di prefiltraggio dei tifosi.

Nella scritta si legge 'Heysel -39, Scirea brucia all'inferno', con il nome di Scirea che è stato anche corretto: al posto della c era stata inizialmente scritta la lettera 'h'.