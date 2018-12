Fiorentina strapazzata dalla Juve, 0-3

(ANSA) - FIRENZE, 1 DIC - Fiorentina strapazzata nel punteggio (0-3), ma non nel gioco, dalla Juventus allo stadio Franchi in una partita dove gli ospiti hanno preso il largo nel finale. Gli uomini di Pioli non hanno demeritato, ma le carenze offensive si sono fatte sentire ancora una volta. Nel primo tempo, al 31' Betancur fa il break che mette i bianconeri un passo avanti con un tiro da lontano che trafigge Lafont. I viola sostengono la partita anche per la prima fase del secondo tempo, con spunti incoraggianti e momenti buoni in attacco anche se non incisivi come servirebbe. Poi però la Juventus consolida ampiamente il vantaggio grazie a due reti. Al 24' del secondo tempo Chiellini in mezza girata spinge in porta la palla e col gol dell'ex raddoppia. Al 34' del secondo tempo Ronaldo trasforma un rigore concesso dall'arbitro Orsato per un tocco di braccio di Edimilson Fernandes in area su cross di Manzdukic.

Oltre 40.000 gli spettatori presenti allo stadio Franchi.