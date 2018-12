(ANSA) - FIRENZE, 1 DIC - L'Empoli pareggia 2-2 in casa della Spal. In gol al 5' del primo tempo i padroni di casa con Kurtic, l'Empoli poi pareggia al 24' pt Caputo quindi va in vantaggio con Krunic al 43'. Nella ripresa al 22' Kurtic segna il pareggio per la Spal.