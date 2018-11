Truffa anziani a Siena,arrestato con ori

(ANSA) - SIENA, 30 NOV - Un uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo aver truffato un'anziana e aver provato a raggirarne altri quattro. E' successo a Siena, dove un 60enne, è stato fermato dai militari, nel quartiere di San Prospero, che in tasca gli hanno trovato bracciali d'oro per un valore di 10mila euro. L'operazione ha coinvolto quindici pattuglie e auto civetta che hanno battuto le zone residenziali della città, oltre a uomini in borghese arrivati da tutta la provincia in seguito alla denuncia della signora. La donna, infatti, nella tarda mattinata era stata prima contattata telefonicamente da un presunto avvocato che l'avvisava di un incidente in cui sarebbe rimasto coinvolto il figlio. Successivamente, uno sconosciuto, socio del sedicente avvocato, si era presentato nell'abitazione della donna. Per la risoluzione dell'incidente, la donna era stata costretta a consegnare 700 euro in contanti e due bracciali in oro.