Benetti battezza M/Y Metis

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - Battesimo del mare nel bacino del cantiere di Livorno per il mega yacht "Metis", l'ultimo nato in casa Benetti, firmato da Giorgio Cassetta per gli esterni e da Bannenberg & Rowell e Birgit Otte per gli interni. "Metis", imbarcazione di 63 metri, si distingue per l'innovativa configurazione delle aree living e per l'appartamento armatoriale di oltre 160 mq. "Ogni varo è per noi sempre motivo di orgoglio, ma quello di Metis lo è in modo particolare perché entriamo in un mercato strategicamente importante e altamente competitivo nella cantieristica mondiale come quello della Germania" ha commentato Franco Fusignani, CEO di Benetti.

L'armatore ha espresso piena soddisfazione: "Benetti ha confermato di essere un'eccellenza della nautica mondiale. Il cantiere ha saputo interpretare perfettamente ogni mia esigenza". Costruito con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, il layout di "Metis" si sviluppa su 5 ponti per 63 metri di lunghezza.