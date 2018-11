Violenza donne, panchine rosse a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 29 NOV - Cinque panchine rosse in altrettanti giardini della città di Firenze per dire no alla violenza sulle donne. Un omaggio, al Comune di Firenze, da parte di Timber Lab, azienda di Chiusi della Verna (Arezzo), che opera nell'arredo urbano. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Vecchio. Le cinque panchine, in alluminio e frassino e lunghe circa 2 metri. sono già presenti nei giardini di via Maragliano, Campo di Marte, Anconella, viale dei Bambini e via Allori. Il Comune ha deciso di lanciare anche un sondaggio online sul messaggio da inserire sulle sedute: 5 opzioni tra cui scegliere.

Da 'la violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci' di Isaac Asimov a 'bisogna spegnere la violenza, piuttosto che l'incendio' di Eraclito. L'amministratore unico di Timber Lab Christopher Bizzio ha spiegato che si "tratta di un investimento di 6 mila euro. Vogliamo che il cittadino, una volta che si è seduto sulla panchina, si ricordi che l'iniziativa è nata contro la violenza sulle donne".