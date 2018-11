Uccide ladro:gommista torna ditta,applausi e 'bravo'

(ANSA) - MONTE SAN SAVINO (AREZZO), 28 NOV - Applausi e grida a voce alta "bravo Fredy, bravo Fredy" da parte di amici e conoscenti davanti alla sua azienda per Fredy Pacini, il commerciante che la notte scorsa ha ucciso un ladro dentro la sua ditta, quando alle 12.30 è rientrato, accompagnato in auto, e ha ripreso la sua attività.

Davanti ai cancelli della rivendita sono stati attaccati anche cartelli con l'hashtag 'Io sto con Fredy'. "Non ne poteva più, era preso di mira dai ladri, ormai dormiva quasi fisso in azienda anzichè nella sua casa in paese", raccontano alcuni, che dicono di conoscerlo da tantissimi anni e che sono all'esterno dell'azienda: in tutto sono una ventina i paesani presenti per esprimere solidarietà al gommista.