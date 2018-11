Uccide ladro: Salvini telefona a commerciante

(ANSA) - MONTE SAN SAVINO (AREZZO), 28 NOV - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha telefonato al commerciante Fredy Pacini di Monte San Savino che la notte scorsa ha ucciso un ladro nella sua ditta per rappresentargli "la vicinanza delle istituzioni". Lo ha riferito l'avvocato Alessandra Cheli, uno dei legali che assiste il gommista. "Pacini non se l'è sentita di parlare con il ministro, perchè è troppo scosso. Ha chiamato me perchè lo ricontattassi. Salvini è stato sincero", ha detto l'avvocato.(ANSA).