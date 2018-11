In fiamme autobus nel Fiorentino

(ANSA) - SESTO FIORENTINO (FIRENZE), 28 NOV - Un autobus dell'Ataf, alimentato a metano, ha preso fuoco in viale Ariosto a Sesto Fiorentino (Firenze). Al momento dell'incendio a bordo c'erano tre persone più il conducente che appena si è accorto che dalla parte posteriore del mezzo provenivano delle fiamme ha fatto scendere e allontanare tutti i passeggeri. Il mezzo è parzialmente distrutto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio proteggendo la parte alta del veicolo dove sono posizionati i contenitori del gas metano. In corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza.