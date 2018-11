A Zoppolato il premio Portfolio

(ANSA) - BIBBIENA (AREZZO), 28 NOV - Lorenzo Zoppolato, con il lavoro "La luce necessaria" ha vinto la 15a edizione di "Portfolio Italia - Gran Premio Lumix". Ad annunciarlo è la Fiaf, Federazione italiana associazioni fotografiche. Al secondo posto ex aequo sono stati premiati "PMA (procreazione medicalmente assistita)" di Gemma Rossi e "Scomparsi" di Fabio Itri. In occasione della proclamazione del vincitore è stata inaugurata al Cifa - Centro Italiano della Fotografia d'Autore la mostra con i diciotto portfolio finalisti visitabile fino a domenica 10 febbraio 2019. L'autore ha realizzato il suo lavoro a Huautla de Jiménez in Messico, scrivendo la storia di persone e riti di quella terra attraverso la fotografa. Il portfolio vincitore, insieme ai portfolio finalisti, sarà esposto nell'ambito di tutte le manifestazioni aderenti all'edizione 2019 del Circuito "Portfolio Italia".