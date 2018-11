Demanio: 8 offerte per Forte Castagneto

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Sono 27 le offerte arrivate per i 6 immobili, fari, torri ed edifici costieri, proposti dal Demanio per l'edizione 2018 di Progetto valore-Fari destinata al recupero e il riuso di strutture costiere di pregio storico e paesaggistico di proprietà dello Stato. L'edizione di quest'anno, avviata lo scorso 27 luglio, riguardava gare pubbliche per l'affitto delle strutture fino ad un massimo di 50 anni. In Toscana sono arrivate 8 offerte per Villa Celestina a Rosignano Marittimo (Livorno), e 8 offerte per il Forte di Marina di Castagneto Carducci. Ancora in corso, chiuderanno nelle prossime settimane, le gare che coinvolgono immobili di proprietà degli Enti Territoriali: tra questi Villa Mirabello sempre a Rosignano Marittimo, di proprietà del Comune.