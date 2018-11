Muore investita nel Pisano,figlia illesa

(ANSA) - SANTA CROCE SULL'ARNO (PISA), 26 NOV - Una donna di 40 anni, di origine cinese, è morta stamani dopo essere stata investita da un veicolo mentre camminava insieme alla figlia 13enne, rimasta illesa, lungo una strada a Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa. L'incidente è accaduto intorno alle 7 in via di Pelle: il conducente del mezzo che ha urtato la donna si è fermato e ha allertato per primo i soccorsi. In seguito all'urto la donna è stata sbalzata in un fossato adiacente alla strada. In base a quanto appreso la donna stava accompagnando a scuola la figlia: mamma e bambina camminavano in fila indiana lungo il ciglio della strada. L'incidente è avvenuto in un tratto dove la strada fa una semicurva. Sul posto insieme ai sanitari inviati dal 118 intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.