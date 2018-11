Calcio: altro pari Fiorentina, manca gol

(ANSA) - FIRENZE, 25 NOV - Un altro pari della Fiorentina, stavolta in trasferta a Bologna, conferma per i viola il problema dei gol. La squadra di Pioli non incide sotto porta e può contare solo su un vano palo di Milenkovic. Il derby dell'Appennino si chiude con un pareggio senza reti che serve poco a entrambe le squadre. Il Bologna scivola terzultimo e si rivede in zona retrocessione, mentre la Fiorentina vede allontanarsi un posto in Europa. Le due squadre non vincono dal 30 settembre e hanno urgenza di ritrovare i tre punti. La Fiorentina di Pioli cerca il rilancio in chiave europea, dopo i soli quattro punti fatti nelle ultime cinque giornate e appena quattro reti segnate.