Fiorentina: Pioli, desiderio di vincere

(ANSA) - FIRENZE, 24 NOV - "Come i nostri tifosi, anche noi sentiamo il desiderio di ricominciare a vincere, il campionato è lungo, ogni partita va interpretata, l'importante è giocare per provare sempre a conquistare i tre punti". Così Stefano Pioli, aspettando la trasferta di domani a Bologna contro cui mancheranno per infortunio Pezzella e in extremis anche Pjaca.

"Con il forfait di quest'ultimo cambierò qualcosa nel reparto offensivo, ho comunque tante soluzioni - ha aggiunto il tecnico viola - mentre in difesa il ballottaggio è tra Ceccherini e Laurini. Entrambi sono affidabili".