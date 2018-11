A Firenze Marathon 9.400 atleti in corsa

(ANSA) - FIRENZE, 24 NOV - Sono 9.400 di 80 nazioni gli iscritti alla 35/a Firenze Marathon che parte domani alle 8.30 da piazza Duomo dopo la gara per diversamente abili in carrozzina alle 8.27. L'arrivo, dopo 42 km e 195 metri è sempre in piazza Duomo. Circa 40 le band musicali che saranno dislocate lungo il percorso a creare ulteriore aria di festa, mentre in molti si danno appuntamento al km 13, in piazzale Kennedy alle Cascine, dedicato a Davide Astori (era il numero della maglia).

La famiglia del giocatore sarà presente all'arrivo e una delegazione di giocatori e giocatrici della Fiorentina sarà al 13esimo km a formare un corridoio per incitare gli atleti. I maratoneti vi transiteranno tra le 8.53 (prima carrozzina in gara) e le 10.34 (quando è previsto il passaggio dell'ultimo concorrente). Il tempo massimo per arrivare al traguardo invece è fissato in 6 ore e 15 minuti.