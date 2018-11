Maggio riparte dai 90 anni orchestra

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Nell'anno in cui l'Orchestra sinfonica stabile nata il 9 dicembre 1928 per iniziativa di Vittorio Gui compie 90 anni, la Fondazione maggio Musicale Fiorentino annuncia di aver superato il periodo finanziariamente molto delicato degli ultimi anni e, ''pur non avendo risolto del tutto i propri problemi economici - come spiega il sovrintendente Cristiano Chiarot - ha comunque ritrovato la tranquillità per poter programmare sino al 2020 con concerti e spettacoli per recuperare e proseguire la storia importante di questa istituzione musicale, che spera di ritrovare il proprio posto anche nel panorama internazionale''. Per festeggiare la ricorrenza, domenica 9 dicembre visite guidate al teatro e recita speciale della Traviata, poi il programma della stagione con nuovi cicli sinfonici: dopo quello dedicato a Sostakovich, ora sarà la volta delle nove sinfonie di Mahler e di quelle di Schubert, più concerti dedicati a italiani e stranieri anche contemporanei