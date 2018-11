Cavalli Palio progetto alternanza scuola

(ANSA) - SIENA, 23 NOV - I cavalli da Palio di Siena diventano un percorso formativo di alternanza scuola-lavoro. E' il progetto, unico nel suo genere, presentato oggi a Siena dall'Istituto agrario Bettino Ricasoli in collaborazione con l'Associazione proprietari allenatori e allevatori cavalli da Palio. Trenta ore extracurriculari e 56 adesioni già raggiunte per imparare a gestire il cavallo 'a terra' con alunni provenienti dalle classi terze e quarte. La formazione sarà svolta prevalentemente nei centri ippici del territorio provinciale. "Vogliamo offrire, per la prima volta, - ha detto il dirigente scolastico Tiziano Neri - la possibilità di studiare bene il cavallo da Palio, rafforzando il legame con il territorio senese e dando nuove opportunità ai nostri studenti.

Sono molte, infatti, le realtà nazionali ed europee che richiedono sempre di più professionalità capaci di gestire il cavallo a terra".