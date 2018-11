Uffizi museo più seguito su Instagram

(ANSA) - FIRENZE, 22 NOV - Gli Uffizi sono il museo italiano più seguito su Instagram: ha raggiunto quota 204.148 follower (441 in più in media al giorno) e superato il Peggy Guggenheim Museum di Venezia, fino a ieri primo. Tra i musei statali e di arte antica in Italia gli Uffizi erano già primi da più di un anno. Lo rende noto la stessa Galleria. Nel mondo gli Uffizi sono al 27/o posto. Tra i paesi che seguono di più il museo fiorentino su Instagram dopo l'Italia ci sono Usa, Spagna, Brasile e Gb.

Su Instagram gli Uffizi al primo posto anche in base al parametro dell'engagement, e al 13/o posto su scala mondiale, superando, tra gli altri, Louvre (20/o), Prado (35/o) e Metropolitan di New York (77/o). Il numero di account unici che hanno visto un post degli Uffizi in una settimana è di 94.502 con un incremento del 9,3% ogni sette giorni. Tra i post più apprezzati la Venere di Botticelli (14.213 interazioni), la Medusa di Caravaggio (10.336), Giuditta e Oloferne di Artemisia Gentileschi (10.125).