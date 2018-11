Maggio compie 90 anni, visite guidate in teatro

(ANSA) - FIRENZE, 22 NOV - Per celebrare i novanta anni dell'Orchestra del Maggio musicale fiorentino il 9 dicembre il Teatro del Maggio aprirà le porte alla città di Firenze per una serie di visite guidate nei luoghi dove nascono gli spettacoli: dal palcoscenico alla sartoria, dai camerini degli artisti alle sale prove dell'Orchestra e del Coro fino agli ampi foyer, la sala grande e la cavea all'aperto. A conclusione della giornata andrà in scena, alle 15:30, l'ultima recita della ripresa autunnale de La Traviata di Giuseppe Verdi diretta da Enrico Calesso con la regia e il progetto drammaturgico della 'trilogia popolare' di Francesco Micheli. La recita verrà offerta al pubblico ad un prezzo speciale.