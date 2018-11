Istat,16mila incidenti strada in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 22 NOV - Nel 2017 in Toscana si sono verificati 16099 incidenti stradali che hanno causato la morte di 269 persone e il ferimento di altre 21390. Rispetto al 2016, diminuiscono sia gli incidenti (-2,5%) che i feriti (-2,9%), in misura superiore ai dati nazionali (rispettivamente -0,5% e -1,0%), mentre il numero delle vittime della strada aumenta dell'8%, a fronte di un dato nazionale del +2,9%. Lo rileva l'Istat.

Fra il 2010 e il 2017, spiega una nota, in Toscana l'indice di mortalità sul territorio regionale è rimasto sostanzialmente stabile, aumentando lievemente da 1,6 a 1,7 deceduti ogni 100 incidenti, mentre quello medio nazionale è rimasto invariato (1,9). Nel 2017 l'incidenza degli utenti vulnerabili per età (bambini, giovani e anziani) deceduti in incidente stradale è stato molto superiore alla media nazionale (52,4% contro 45,2%).

Negli ultimi otto anni l'incidenza di conducenti di motocicli deceduti è cresciuta in Toscana dal 22,5% al 23,4% mentre si è ridotta nel resto del Paese (da 23,1% a 21,8%).